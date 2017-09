Docent Ostrea Lyceum genomineerd voor toptalentenprijs

Handje extra voor inwoners Krabbendijke

16:03 KRABBENDIJKE - Een handje extra. Zo heet het nieuwe hulpplatform in Krabbendijke. Het project is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven wel een handje extra kunnen gebruiken. Vrijwilligers van de vier kerken in het dorp en andere organisaties staan in het kader van het project klaar om zoveel mogelijk mensen helpen.