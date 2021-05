Docent in Goes protesteert tegen opengaan scholen: ‘Zonder prik ga ik niet voor een volle klas staan’

Video Zeeuwen heffen massaal het glas in nieuwste videoclip van Marco Borsato

24 mei 'S-HEER ARENDSKERKE - De oesterputten van Yerseke en kasteel Arendslot zal je wel herkennen. En misschien zie je zelfs je favoriete kaasverkoopster, je kapster, de barvrouw of dominee terug. De nieuwste videoclip van Marco Borsato zit bomvol bekende en minder bekende Zeeuwen. En dat is geen toeval. Producer Roald Jansen: ,,We zijn trotse Zeeuwen, we vinden leuk om dingen van de provincie te laten zien.”