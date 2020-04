DJ-marathon smaakt naar meer

Vrijdagavond gingen de DJ's bij toerbeurt van start. Na elke set werd er gewisseld om er voor te zorgen dat er niet teveel mensen bij elkaar waren. ,,We hebben vooraf contact opgenomen met de politie. En zij zeiden dat we het konden doen zolang we de richtlijn van het RIVM maar aanhielden. Dus hebben we wisseldiensten gegaan. Zodra een DJ klaar was ging hij weg en kwam een ander.” De klanten wisten de marathon via youtube goed te vinden. Tussen de 4000 en 5000 kijkers in totaal. ,,Op het hoogtepunt keken zo’n 350 mensen tegelijkertijd. Zelfs in de vroege ochtend, rond zes of zeven uur waren er nog 30 tot 40 kijkers. Mensen waren heel erg enthousiast. We hebben ze ook laten inbellen.” Hubers denkt er hard over na om het nog een keer te doen, al wordt het dan waarschijnlijk wel wat korter. De kijkers konden ook doneren voor de DJ's en Nationaal. Dat heeft 1120 euro opgeleverd.