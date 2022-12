Discotheek Disco Love komt misschien nog één keer terug; op het water

Arjan de Vlieger (52) uit Kruiningen koestert warme herinneringen aan de Disco Love-tijd. De bakker van De Gangmaker in Kruiningen ging als jongen voor het eerst stiekem naar Disco-Love. ,,Ik denk dat ik 15 jaar oud was, we gingen met het fietsje naar het veer. En dan met de PSD-veerboot oversteken om te stappen bij Disco Love.” ,,Je vertrok al om zeven uur naar de overkant, op de boot was het al feest en om half acht stond je bij Disco Love binnen.” De stapavond begon vroeg omdat om elf uur de laatste boot al terugvoer. ,,Het was de sport wie het eerste metertje bier had besteld, die je dan verdeelde met vrienden.”

Boot gemist? Stappen in Antwerpen!

,,Als je de laatste boot in Perkpolder miste en soms deed je dat expres, dan moest je wel met iemand met de auto mee terugrijden over Antwerpen. Dan was je tegen 6 uur s ochtends thuis. En dan waren we ook nog wezen stappen in Antwerpen, mooie nachten waren dat. Je had geen mobieltjes, je was niet te traceren of te controleren, fantastisch. Een heerlijke tijd en heel wat stappers hebben een vriendin aan de overkant opgedaan.”

Mooiste dansvloer van de Benelux

DJ Patrick Roelands (55) zoekt meteen contact met De Vlieger als hij van de plannen voor de reünie hoort. Hij draaide veel in Disco Love aan het begin van zijn DJ-loopbaan. ,,Ik woonde in Hulst in die tijd en zoveel plekken om uit te gaan in Zeeuws-Vlaanderen had je niet. Je kon naar de Joy in Cadzand-Bad, naar de Champs in Hulst, Jopie in Sluis, of je ging de grens over naar het Feestpaleis in Beervelde, dat was het wel zo’n beetje. ,,Disco Love had een dansvloer die omhoog en omlaag kon en die ook prachtig verlicht was. Misschien was het wel de mooiste dansvloer van de Benelux toen.”