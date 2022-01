Directeur van Muziekschool tegen Borsele: blijf bij ons, want het kan best anders en goedkoper

B en W in Borsele stellen aan de gemeenteraad voor om uit de Muziekschool Zeeland te stappen. Met ‘pijn in het hart', zei wethouder Marga van de Plasse in een toelichting, maar wél nodig, want Borsele moet bezuinigen. Deelname aan de Muziekschool, die wordt betaald door tien Zeeuwse gemeenten samen, kost nu ruim een ton per jaar.