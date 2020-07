Dijkversterking in Hansweert wordt een megaklus

In Goes tap je straks zelf je olie of azijn: ‘Nooit meer de verkeerde’

16:50 GOES - Doen we het of doen we het niet? ,,We liepen toch wel even met een knoop in onze maag, hoor’’, zegt Remco Dommisse. Maar de kogel is door de kerk. Samen met z’n vrouw Marloes Kuipers opent hij in september een nieuwe delicatessenwinkel aan de Opril in Goes.