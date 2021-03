Digitale ‘tijdreis’: Google Streetview laat metamorfose van Goes zien

FotoslidersGOES - Goes heeft in relatief korte tijd een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Het valt misschien niet zo op als je er woont of vaak komt, maar aan de hand van Google Streetview kun je heel goed zien hoezeer de stad in het afgelopen decennium is veranderd. We reden een rondje en maakten op de meest in het oog springende plekken ongeveer dezelfde foto als de Streetview-auto toen.

Het is zoals met ouders van een pasgeboren baby: mensen die het kind vrij kort na de geboorte hebben gezien en vervolgens een langere periode niet, zeggen steevast iets in de trant van: ‘tjonge wat is hij/zij veranderd’. De ouders zelf zijn zich daar echter veel minder bewust van, omdat zij hun kind elke dag zien. Zo is het natuurlijk ook met de omgeving. Sinds de komst van Google streetview is dat mooi inzichtelijk te maken. Je kunt als het ware een ‘tijdreis’ maken door het afgelopen decennium en zo zien hoe plekken (soms drastisch) zijn veranderd.

Zoals gezegd heeft binnen Zeeland met name Goes de laatste tien jaar een ware metamorfose ondergaan. Vooral vanwege enkele grootschalige infrastructurele projecten, maar ook stedenbouwkundig. Het ‘dorp’ Goes heeft ontegenzeggelijk meer stedelijke allure gekregen; er is heel veel aangelegd en gebouwd.

Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar aan de achterzijde van het station, waar de situatie onherkenbaar is veranderd in vergelijking met 2011. Er is een plein aangelegd, compleet met bankjes en groen. En waar je destijds nog stond te wachten voor de spoorwegovergang in de Van Hertumweg, rijden auto’s nu ónder het spoor door via de Ter Wellegang.

We pakken onze bij het station geparkeerde auto en gaan onder het spoor door. Op de hoek M.A. De Ruyterlaan/ Van de Spiegelstraat doemt vervolgens een kolossaal appartementencomplex op, dat nog in aanbouw is. Voorheen was daar, op wat in de in de volksmond ‘kavel Pik’ werd genoemd, een provisorisch parkeerterrein. Voor de locatie bestonden al ruim twee decennia plannen.