Digitaal meedenken en -praten over de toekomst van Wemeldinge

NS biedt gehandicap­te treinreizi­ger hulp aan in Kruiningen-Yerseke en Vlissingen-Sou­burg

16 december KRUININGEN - Treinreizigers die in een rolstoel zitten of slecht kunnen zien, kunnen vanaf deze week ook hulp krijgen bij het in- en uitstappen op de stations Kruiningen-Yerseke en Vlissingen-Souburg. Arnemuiden is daarmee nog de enige plek in Zeeland waar NS geen reisassistentie aanbiedt.