Dieven stelen kar van Sequoiahof in Vlake: ‘Dit boezemt angst in bij onze bewoners’

VLAKE - Wanneer de kar precies is gestolen weet Marilyn Houtman van zorghoeve Sequoiahof in Vlake niet. Vermoedelijk donderdag op vrijdagnacht. Maar zeker weten doet ze het niet. De kar, die wordt gebruikt voor tuinonderhoud, stond achterop het erf. ,,Ze zijn heel het terrein over geweest. Dit boezemt echt angst in bij onze bewoners.”

Het puin uit de kar hebben de dieven op de Vlakeweg achtergelaten. In de richting van Yerseke. Daarna ontbreekt ieder spoor van de aanhangwagen. Onderneemster Marilyn Houtman baalt enorm. ,,Zo’n kar is vervangbaar, waar ik meer van baal is dat mensen die dit doen niet beseffen hoeveel impact dit heeft op onze bewoners die bijna dagelijks van de kar gebruikmaken.”

De Sequoiahof bij Vlake is een woonhoeve voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De bewoners werken onder begeleiding in de siertuin, waar ze jaarrond onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. ,,We hebben die kar gewoon hard nodig. Met een hectare siertuin is hier altijd wat te doen.” Houtman is aangeslagen. ,,Ze hebben behoorlijk lef gehad. Die kar staat achterop het terrein waar continu een bouwlamp schijnt.”

Zelfs heeft ze niets gezien of gehoord. Camerabeelden heeft ze niet. De buren wel, daar wordt momenteel naar gekeken. Haar vader gaat aangifte doen bij de politie. ,,Het is in Vlake regelmatig raak met diefstallen”, zegt Houtman. ,,Bewoners zijn hier met regelmatig iets kwijt. Het is ook niet zo vreemd. Je bent hier ook zo de snelweg op. Niemand die je ziet.”

Specifieke kenmerken heeft de kar niet.

