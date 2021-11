Dieven bootmotoren slaan toe in Yerseke: ‘We weten wie ze zijn”

Van de Plasse beschikt over camerabeelden waarop te zien is hoe twee mannen in de nachtelijke uurtjes in de weer zijn rond de YE-99. Met behulp van een steekwagen sjouwen ze de loodzware 300pk-motor in een kleine vrachtwagen. ,,We weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen. We willen dat de politie snel actie onderneemt, maar het duurt me allemaal veel te lang. Als ze meteen naar me hadden geluisterd, waren de daders al gepakt. Er zou vandaag nog forensisch onderzoek plaatsvinden, maar ik heb niemand gezien. Mijn contactpersoon bij de politie is onbereikbaar. Ik overweeg nu een privé-detective in te schakelen om de zaak op te lossen.’’