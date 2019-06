Dierenarts uit Goes in de race om te gaan werken bij populaire Dr. Pol in Amerika

GOES - Dierenarts Marten van den Boomgaard uit Goes werkt binnenkort misschien wel in Amerika. Hij doet mee aan het televisieprogramma ‘In de voetsporen van Dr. Pol’.

In dat programma gaat dierenarts Jan Pol - beter bekend als Dr. Pol - op zoek naar een dierenarts uit Nederland die het team van zijn kliniek in Michigan kan komen versterken. De in Drenthe geboren, maar naar Amerika geëmigreerde Pol staat centraal in een razend populaire serie op National Geographic Channel, waarin het wel en wee van zijn praktijk wordt gevolgd.

In de eerste uitzending van het RTL-programma, afgelopen zondag, vertelde Marten van den Boomgaard dat hij als kind al dierenarts wilde worden. Hij ziet zichzelf wel werken in Amerika. ,,Ik zou daar denk ik goed kunnen functioneren. Ik denk dat het een heel open land is, waar mensen gemakkelijk contact maken.’’ Het klimaat in Michigan, met hele koude winters en warme zomers, bevalt hem wel. De Goesenaar vertelde dat hij in 2005 de Dierenkliniek Goes is begonnen. ,,Dat deed ik eerst samen met mijn vrouw. Zij is nog wel dierenarts, maar ondertussen niet meer mijn vrouw.’’ Waarop Dr. Pol met een knipoog zei: ,,Ah, dus daarom wil je naar Amerika komen!’’

In de uitzending was te zien hoe zes Nederlandse dierenartsen in de startblokken stonden om naar Michigan te gaan. Maar vóór ze mochten afreizen om daadwerkelijk mee te draaien bij Dr. Pol moesten ze eerst een in Amerika verplicht examen afwerken. Drie kandidaten slaagden niet voor deze taaie proef, waardoor de Goese dierenarts nog maar concurrentie heeft van twee medekandidaten. Aangezien deze twee een relatie hebben en zich als één kandidaat aanbieden, is de concurrentie nog kleiner geworden.