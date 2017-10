Dieren krijgen de zegen in speciale kerkdienst

Volledig scherm Pastoor van Hees zegend de pony waar Teun Steenblok op zit © Johan Van Der Heijden De Sint Franciscusviering is voor alle dieren. Want Franciscus van Asssisi is de beschermheilige van alle dieren. Daarom had Dorien Voet haar cavia Sophietje meegenomen naar de dienst. Want Sophietje is een beetje ziek en onlangs ook nog eens geopereerd. ,,Ze had bij haar tepeltjes een bobbel. Die moest worden weggehaald." Het was overigens niet voor het eerst dat Dorien bij de dierenmis was. ,,Ik ben ook een keer met de hond van mijn tante geweest."



Wie zeker ook niet voor het eerst langskwam is Jaap Rentmeester. Net als voorgaande jaren nam hij weer schapen mee naar de kerktuin. Twee ouessant schapen, die tijdens de dienst al luid en duidelijk in de kerk te horen waren. Na afloop van de dienst kregen ook zij de zegen van pastoor Van Hees. ,,Het schijnt dat de dieren er rustiger van worden", aldus Rentmeester. ,,Daarnet waren ze nog erg luidruchtig. En nu zijn ze weer rustig."

Ook de witte herder Gooser liet zich zegenen, hieronder 'zijn verslag'

"De Heer is mijn herder, uiteraard. Maar hé, als herdershond heb ik zelf ook zo mijn taken en verantwoordelijkheden. Ik moet de kudde beschermen en bij elkaar houden. Het huis bewaken. Alle vogels wegjagen uit de tuin en oh ja, af en toe stevig janken als er een ambulance voorbijkomt.

"Maar wat mijn baas nou precies van mij verlangde toen hij me gisterochtend meenam in de auto, is me nog steeds niet duidelijk. We gaan naar het strand, dacht ik. Of naar het bos, lekker spelen. Maar nee hoor. Niks van dat alles. In plaats daarvan kwamen we terecht bij één of ander oud gebouw. En we waren daar ook niet alleen. Nee, er waren nog meer honden en en zelfs een cavia en die namen allemaal flink wat mensen mee.

"Het jammerlijke was alleen dat al die dieren verspreid zaten door dat gebouw. En omdat m'n baas me aan de riem hield kon ik niet eens naar ze toe. Ja, wel naar die Jack Russel vlak voor me en gelukkig ook naar die schattige Husky-pup rechts. En je moet je zegeningen tellen, dus als dank daarvoor heb ik dat kind in de kinderwagen nog een lik over z'n bol gegeven.

"Maar verder snapte ik er eerlijk gezegd niet veel van. Nou ben ik van nature behoorlijk blond, dus heb ik dat geprobeerd duidelijk te maken door veel en luid te piepen en heen en weer te drentelen. Maar ik geloof niet dat het doorkwam. Alle mensen zaten rustig op de bankjes en af en toe stond opeens iedereen op en dacht ik: Yes! We gaan!