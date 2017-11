Dienst nieuwe kerk Kruiningen trekt 150 man

Diensthond ingezet bij aanhouding bouwterrein Goes

18 november GOES - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee jongens aangehouden op een bouwterrein in Goes. Nadat de melding van mogelijke inbraak op het terrein aan de Van Dusseldorpstraat binnenkwam zette de politie onder andere een hond in.