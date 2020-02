Dichten hielp Yvonne (16) uit Goes bij het overwinnen van haar depressie: ‘Je hoeft niet te zwijgen’

Geen koffieoch­tend meer? ‘Dan regelen we het zelf’

11:37 NIEUWDORP - Even zaten de bewoners van Lancasterhof in Nieuwdorp in zak en as. De boodschap die zorginstelling SVRZ vlak voor kerst bracht was ook niet niks. Géén koffiemorgen meer, niet meer samen eten op donderdag en ook de creatieve middag was voorbij. Een paar bewoners wilden het zover niet laten komen en losten het op.