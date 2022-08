Deze vrouwen krijgen een straat naar zich genoemd in nieuwe wijk Platepolder in Heinkenszand

Groot stuk dijkbe­groei­ing afgebrand bij 's-Gravenpol­der

S-GRAVENPOLDER – Een felle buitenbrand heeft een gedeelte van het Essedijkje in ’s Gravenpolder in as gelegd. De brand breidde zich vanwege de droogte snel uit. Zo'n 50m2 begroeiing ging in vlammen op.

7 augustus