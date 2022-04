Deze mensen kregen een lintje op Noord-Beveland

Karin Leendertse-van Oeveren (55). Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevtrouw is sinds 1990 vrijwilliger bij het Sinterklaascomité Geersdijk. Daarnaast is ze al bijna 30 jaar voorzitter van de Stichting Kinderevenementen Geersdijk. Sinds 1995 is mevrouw Leendertse-van Oeveren mantelzorger voor haar schoonmoeder. Bij de protestantse gemeente ‘De ontmoeting’ in Noord-Beveland is mevrouw Leendertse-van Oeveren vrijwilliger sinds 1996.

Adrie van der Maas (56). Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van der Maas is sinds 1990 raadslid, eerst van gemeente Wissenkerke en daarna van gemeente Noord-Beveland. Sinds 2002 is hij wethouder van de gemeente Noord-Beveland. Daarnaast is de heer Van der Maas sinds 2015 voorzitter van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Van 1994 tot 2009 was de heer Van der Maas hoofdingeland bij het Waterschap Scheldestromen. Ook was hij van 2013 tot 2017 lid van de ledenraad van Coöperatie The Greenery Coforta. Sinds 2009 is de heer Van der Maas ook vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Kortgene en sinds 2011 is hij ook scriba van de Gereformeerde Gemeente Kortgene.