Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Kapelle

Van 1988 tot 2009 was zij begeleider van de kindernevendienst en de zondagschool. Van 1988 tot nu is zij vrijwilliger en penningmeester van Sportclub Gehandicapten Beveland. Hier is zij vraagbaak, redigeert het clubblad en distribueert deze. Daarnaast verricht zij hand- en spandiensten bij de hockeytoernooien. Van 2009 tot 2019 was zij pastoraal bezoeker. In 2018 was zij vrijwilliger voor de zending in de binnenlanden in Suriname. Zij hield zich vooral bezig als onderwijsvrijwilliger voor de kinderen. Van 2019 tot nu is zij lid van de kerkenraad en coördinator van het pastoraat. In 2019 gaf zij als vrijwilliger (zendingswerk) thuisonderwijs aan 3 leerlingen van 4, 8 en 12 jaar bij een gezin in Albanië. In 2019 was zij ook taalvrijwilliger voor mensen die in Nederland zijn komen wonen en geen Nederlands spreken. Van 2020 tot nu is zij secretaris van de kerkenraad. Van 2020 tot nu is zij penningmeester van het Koor Nova Musica.