Deze mensen kregen een lintje in de gemeente Borsele

Meneer Scherrenburg is ruim 28 jaar als ambtsdrager betrokken geweest bij de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde kerk in Goes. Hij vervulde in die tijd veel verschillende rollen: diaken, ouderling, scriba en ouderenouderling. De kracht van meneer Scherrenburg ligt vooral in het trouw leden bezoeken en geestelijk leidinggeven waar nodig. Hij heeft oog en oor voor een ander zijn/haar moeite, maar ook vreugde. Vooral in coronatijd blonk hij hierin uit. Meneer Scherrenburg is ruim 40 jaar voorzitter geweest van de orgelcommissie, en later werkgroep kerkmuziek. Hij was initiator, en was intensief betrokken, bij de komst van een nieuw orgel in de kerk in Goes eind jaren ’80/begin jaren ‘90. Zelf was hij ook ruim 25 jaar organist. Deze functie heeft hij in 2020 neergelegd. Naast zijn werk voor de kerkelijke gemeenschap, is hij sinds 2014 ook bezorger namens het VrijwilligersHuis Borsele voor het leveren van maaltijden. Naast de letterlijke bezorging van maaltijden, vervult hij daarmee ook een belangrijke signaalfunctie. Een praatje hier, een blik achter de voordeur daar. Zo kunnen we samen om blijven zien naar elkaar. Net als zijn vrouw, haalt en brengt hij cliënten van en naar zorgboerderij Buyskerke in Zoutelande. Meneer Scherrenburg was van 1972 tot 2013 leerkracht aan de Koningin Julianaschool in ’s-Gravenpolder. Ook was hij jarenlang actief als bestuurslid bij de plaatselijke zangvereniging en in de beginjaren bij Woord en Daad comité Zuid-Beveland.