Deze bijzondere namen kregen de Schotse hooglanders

The Remedy en Djangus op PeeRock

22:23 COLIJNSPLAAT - The O'Reillys and the Paddyhats, The Remedy en Djangus zijn de eerste namen op de line-up van het Colijnsplaatse muziekfestival PeeRock. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt tijdens WinterPee in café de Patrijs in Colijnsplaat.