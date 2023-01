Dertig maanden cel geëist tegen ‘Appie’ uit Goes, maar hij heeft een inreisverbod

Vooralsnog zal Ben A. zich weinig zorgen hoeven te maken, want hij heeft een inreisverbod en mag Nederland dus niet in. Ben S., met een strafblad van 140 pagina’s wordt ervan verdacht op 6 oktober 2021 in Vlissingen een kennis met een mes te hebben gestoken en geprobeerd te hebben haar tas te roven. Beschonken belde hij bij haar aan en vroeg geld. Dat kreeg hij niet en er ontstond een handgemeen, waarbij Ben A. haar met een mes in haar duim sneed. Vervolgens probeerde hij met haar tas en fiets weg te komen. Eerder die ochtend had hij in de buurt een ruit ingeslagen.