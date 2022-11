Dertig maand cel geëist tegen Goesenaar voor verkrachten stiefdochter

Werd de nog geen 16 jaar oude stiefdochter van Pascal P. (35) uit Goes door hem verkracht, of was de beschuldiging een boos opzetje van moeder en dochter om hem een hak te zetten? Over die vraag mag de rechtbank in Middelburg zich buigen. Voor de officier van justitie staat het vast: P. is schuldig en daarvoor eiste hij een celstraf van dertig maanden plus het betalen van 10.000 euro smartengeld.

Het speelde zich af in de late avond van 9 juni 2018. P. was alleen thuis en kwam de kamer van het meisje uit, toen zijn inmiddels ex-partner in het holst van de nacht thuiskwam. ,,Ze wilde weer eens niet slapen’', verklaarde P zijn aanwezigheid in de slaapkamer van het meisje. Verder was er volgens hem niets gebeurd.

Volgens de verklaringen van het meisje was er wel degelijk iets gebeurd: ze had allerlei seksuele handelingen moeten verrichten. En uit onderzoek was gebleken dat er zowel op en in haar lichaam als op het hoeslaken van haar bed sperma en DNA van P. was aangetroffen. En zo wees alles naar P.

Sperma op een handdoek

Die ontkende en bleef ontkennen. Hij had al tijden geen seks meer met zijn partner - met wie hij in onmin verkeerde - en vermoedde dat het sperma dat hij na zelfbevrediging op een handdoek had gedeponeerd al dan niet bewust op zijn stiefdochter was aangebracht.

Hoe en wat er nu precies was gebeurd, werd niet duidelijk. Een aantal factoren vertroebelt de zaak: de afgelegde verklaringen van het meisje wisselden nogal eens, het meisje worstelt met de nodige problemen, haar maagdenvlies was nog intact, ze keek ‘s middags naar porno en de diverse deskundigen kwamen ook niet tot een eensluidende conclusie.

Frappant telefoontje

Martijn Kalle, de advocaat van P., stelde dat de vermeende seksuele handelingen die zij met en bij de ladderzatte P. had moeten verrichten en het seksueel binnendringen technisch niet eens mogelijk waren geweest. Daarnaast was het volgens hem wel frappant dat P. direct de politie had gebeld met het verzoek om direct onderzoek te doen. Hij verzocht de rechtbank dan ook om P. vrij te spreken.

Het gevolg van deze affaire is dat P. door zijn voorarrest zijn baan en huis is kwijtgeraakt. Hij woont inmiddels in Den Haag.

Uitspraak 25 november.