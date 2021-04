Derde poging voor burgemeester Kapelle pas in 2022: stappenplan moet nieuwe blamage voorkomen

Reimers­waal wil geen nieuwe recreatie op camping in Yerseke

14 april YERSEKE - De eigenaren van camping Zon en Zee in Yerseke mogen hun bedrijf niet zomaar verkopen. De gemeente Reimerswaal heeft een ‘voorkeursrecht’ gevestigd op het terrein, waardoor die nu het eerste recht heeft om de camping te kopen. Met deze ‘verregaande maatregel’ wil het gemeentebestuur de regie over dat deel van de Burenpolder in handen nemen.