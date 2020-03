Derde jonge CDA-wethouder op rij is geen toeval

Werken vanuit een boekhandel : Jan Vantoortel­boom wordt huisschrij­ver in Goes

15:03 GOES - Schrijver Jan Vantoortelboom (1975) is Vlaming, opgegroeid in Elverdinge. Maar inmiddels is hij geworteld in de Zeeuwse klei. Hij woont met zijn gezin in de polders bij Ossenisse, onder de Westerscheldedijk. Vijf romans heeft hij op zijn naam staan, van zijn debuut ‘De verzonken jongen’ in 2011, 'Meester Mitraillette’ in 2014 tot en met het vorig jaar verschenen 'Jagersmaan’. In 2015 won hij de Zeeuwse Boekenprijs met 'De man die haast had'. Zaterdag 14 maart wordt hij als huisschrijver geïnstalleerd in boekhandel De Koperen Tuin in Goes.