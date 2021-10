Demi Groen (25) jaagt haar dromen na in Rotterdam

Brownies&downies opent in Goes, en daar gaat alles net een beetje anders

1 oktober ,,Wilt u wit of zwart brood?” Kijk niet raar op als de medewerkers bij lunchroom Brownies&Downies eens net wat anders zeggen of doen dan je als bezoeker zou verwachten. De klanten tijdens de ‘warmdraaidag’ van de nieuwe vestiging in Goes begrepen trouwens prima wat de serveerster bedoelde. ,,Donkerbruin brood graag!”