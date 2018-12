Deltaweg komend weekend afgesloten tussen kruisingen bij Goes en Wilhelminadorp

Man die onder invloed van drugs was, opgepakt na achtervol­ging bij Goes

9:08 GOES - Twee mannen uit Zierikzee en Goes zijn afgelopen nacht bij Goes aangehouden omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. De 31-jarige Zierikzeeënaar kon pas worden aangehouden na een achtervolging waarbij snelheden van 170 kilometer per uur werden gehaald op een plek waar maximaal 80 kilometer per uur gereden mag worden.