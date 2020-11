Delta weerspreekt geluiden over ‘valsspelen’: ‘Alle huishoudens in Goes krijgen kans op gratis aansluiting’

Goes denkt over invoeren basisbaan: ‘Het kan mensen weer levensge­luk geven’

16 november GOES - Een wandeling maken met een eenzame oudere of klusjes doen bij de sportvereniging of wijkgebouw. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van werkzaamheden die mensen met een basisbaan kunnen uitvoeren. Goes gaat onderzoeken of zo’n basisbaan kan worden ingevoerd.