Deelnemer Ride for the Roses overleden

Als gevolg van het ongeval heeft de organisatie besloten om alle geplande festiviteiten bij de Zeelandhallen te annuleren. ,,We ontvangen de mensen nog wel met een roos, maar de muziek is gedempt en alle andere activiteiten hebben we afgelast. Dat is wel het minste dat we kunnen doen. Het is een enorme domper op het evenement”, aldus voorzitter Henk Remijnsen van de Delta Ride for the Roses.