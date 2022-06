Deel Yerseke zit een dag zonder water door storing

Al vroeg in de ochtend merkten enkele huishoudens dat er problemen waren met de watervoorziening. Bij sommigen is dat half de middag nog steeds zo. ,,Vanochtend om 07.00 uur zijn er werkzaamheden geweest in een sloot aan de Steeweg", laat een woordvoerder van waterbedrijf Evides weten. ,,Bij die werkzaamheden is er, door derden, iets geraakt waardoor bij ons een leiding kapot is gegaan. Daardoor is die waterstoring ontstaan."