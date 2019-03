Deel historie van overleden soldaat Adriaan de Regt geschonken aan Oorlogsmuseum

Nieuwe sjaal doet het goed bij optocht in Lewedorp

19:23 LEWEDORP - Was het nou 13.00 uur? Half twee? Of toch pas half drie? Niemand wist zaterdagmiddag in Lewedorp nou eigenlijk goed wanneer de optocht er begon. Maar evengoed was er niemand die er om maalde. Net na tweeën zette de stoet zich in gang vanaf het plein voor de kerk.