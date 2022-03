Debat in Wolphaartsdijk: genoeg om over te discussiëren

Taakstraf, rijontzeg­ging en voorwaarde­lij­ke celstraf voor Kapelle­naar die plaatsgeno­te doodreed

MIDDELBURG - De 65-jarige Kapellenaar J. L. had 7 maart vorig jaar heel rustig met een gangetje van hooguit 35 kilometer per uur over de Vroonlandseweg in zijn woonplaats gereden. Bij de kruising met de Langemeet was hij rustig rijdend over de wegverhoging gegaan en had hij goed naar alle kanten gekeken. Zei hij. Kennelijk niet goed genoeg, want op die kruising kwam hij in botsing met de toen 85-jarige mevrouw J. Verheule die daar in een schootmobiel reed. De vrouw overleed ter plaatse en L. moest vandaag in Middelburg verantwoording afleggen voor de Middelburgse rechtbank.

