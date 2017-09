De Zwake stroomt vol met sportende kinderen

Aan de oproep om te komen bewegen werd massaal gehoor gegeven. Een lange rij fietsen buiten en een kakofonie van kinderstemmen binnen in het gebouw maakten al snel duidelijk dat het druk was. In de sporthal konden de kinderen gebruik maken van allerlei klim- en klautertoestellen. Er kon geslingerd worden aan de ringen en was een touwbrug gemaakt van een lange turnmat.