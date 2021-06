De Zeeuwse Rozentuin is nog steeds de Zeeuwse Rozentuin, maar dan rijker

De parkeerplaats bij de Zeeuwse Oase (bij veel mensen beter bekend als de Zeeuwse Rozentuin) staat een eind vol. Allemaal kopers die op zoek zijn naar een roos voor in de tuin of die inspiratie op komen doen. Sinds december vorig jaar zijn zakenpartners Maud van de Wiel en Bart Veldman eigenaar van het complex even buiten Kats. Veel is bij het oude gebleven in het 25 jaar oude bedrijf, maar er zijn ook opmerkelijke veranderingen, zoals de naam. ,,We hebben inderdaad gekozen voor een andere naam", vertelt Van de Wiel. De Zeeuwse Rozentuin dekte volgens haar de lading niet meer. ,,Het voelt zoveel rijker. Eigenlijk is het een oase", vertelt ze. ,,En we willen ook meer doen.”