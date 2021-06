De weg naar Schore zag er nog nooit zo fleurig uit: ‘Mensen denken dat het een pluktuin is’

VIDEO Een prachtig plaatje, die schildpad­den in de Goese veste: ‘Maar het blijft dierenmis­han­de­ling’

10 juni GOES - Een schildpad als huisdier, hoe leuk is dat!? Voor even dan. Veel van deze dieren eindigen in waterpartijen in steden en dorpen. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Maar hoe wenselijk is het? ‘Het zijn exoten, ze horen hier niet thuis’’, zeggen twee kenners die we erover spraken.