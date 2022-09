De weergoden zijn het dweilbandfestival in Hansweert ook tijdens de twintigste editie gunstig gezind

Drie jaar lang hebben ze moeten wachten, maar zondag kon de jubileumeditie van het dweilbandfestival in Hansweert eindelijk doorgaan. Het was de twintigste keer.

Met zelfs een debutant: dweilband de Baréélen uit Hulst. ,,In denk niet dat dit een jaarlijks tripje gaat worden, hoor”, zei trompettist Martijn de Poorter. ,,Maar het kwam nu toevallig goed uit. Vanochtend hebben we ook al gespeeld in een bejaardenhuis in Goes, waar een 88-jarig familielid van één van onze leden woont. Het was mooi om de mensen te zien genieten van de de bekende deuntjes die we speelden. De ogen twinkelden en iemand zat zelfs mee te dirigeren.” Ook in Hansweert werd het optreden van het Hulster gezelschap gewaardeerd.

Volledig scherm De Baréélen waren er voor de eerste keer bij in Hansweert, hier in dorpshuis Kaj Munk. © Cynthia Cats

De tien deelnemende dweilbands speelden op twee podia: één in dorpshuis Kaj Munk en één op het plein ervoor. Er zijn edities geweest waarbij er ook nog podia stonden bij onder meer de cafés ’t Anker en Zeelandia. Maar die cafés hebben de deur gesloten. Er was zondag ook geen braderie meer tijdens het dweilbandfestival. ,,Je zou kunnen zeggen dat we zijn teruggegaan naar onze roots”, zei Jim Kortlever van de organiserende muziekvereniging Scheldegalm. ,,Gezellig met z’n allen op het plein en in het dorpshuis, met de focus op muziek en lekker eten en drinken.”

Volledig scherm Met het zonnetje op de bol genoten veel mensen van de muziek. © Cynthia Cats

En gezellig was het bij Kaj Munk. Het was goed toeven in het herfstzonnetje. Dat is al net zo’n traditie geworden als het dweilbandfestival zelf: ze hebben bijna altijd prachtig weer. Onder de deelnemende bands bevonden zich onder meer The Pink Panthers en Kheb Wa’k Wou uit Goes, de Pikpot uit Kwadendamme en De Koenkelpot uit ’s-Heerenhoek. Natuurlijk waren de Scheldedweilers zelf ook van de partij.