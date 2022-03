‘De Weduwe’ onthult een familiegeheim, maar biedt ook inkijkje in straatarm leven op Zuid-Beveland

De Vriend, die de afgelopen jaren vooral thrillers en ook meerdere reisboeken uitbracht, vertelt in De Weduwe het - vooral Zuid-Bevelandse - verhaal van haar overgrootmoeder en -vader. De schrijfster zocht jaren geleden al eens haar stamboom uit. Daarbij stuitte ze op een dramatische gebeurtenis uit 1910. Een incident dat we hier niet verraden, maar dat wel reden was voor De Vriend om verder te zoeken. ,,Ik was al die tijd van plan er verder in te duiken", vertelt ze. ,,Maar ik had er eerder simpelweg geen tijd voor.”