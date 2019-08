De vuilniswagen in Goes rijdt voortaan op frituurvet

Kortgene heeft drie keer pech; na Havendagen en Music at the Lake gaat nu ook Kaaifeest niet door

16:19 KORTGENE - Het Kaaifeest in Kortgene gaat niet door. De organisatie ziet zich genoodzaakt het feest af te gelasten vanwege het slechte weer dat wordt verwacht voor zaterdag. Het is na de Havendagen en Music at the Lake al het derde evenement in het dorp dat dit jaar wordt afgelast.