De vonk tussen Henk en Tiny sloeg over in de melkfabriek: ‘Na een jaar trouwden we al’

Zeeland groeit harder dan ooit; groei doet zich vooral voor in Goes

15:40 VLISSINGEN - Zeeland groeit in rap tempo. In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de provincie er per saldo 761 inwoners bij, blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag publiceerde. Niet eerder was de stijging in het eerste halfjaar zo groot.