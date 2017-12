De vangst van vrijdag ligt nog in de vriezer

Ina de Schipper is enorm geschrokken. ,,Ik heb het er heel erg moeilijk mee", zegt de uitbaatster van camping De Rusen in Wemeldinge. Vrijdagavond kwamen ze weer. ,,Ze hadden al gevist", vertelt Ina. De vangst van die dag ligt nog in de vriezer. De volgende dag zouden ze weer het water op gaan: ,,Ze hebben nog ontbeten. Het laatste wat ze zeiden, voor ze de deur uit gingen, was dat ze om 4 uur uit het water zouden gaan. Om vijf uur konden we ze verwachten. Dan zouden ze afrekenen, buiten nog even de vis schoonmaken en dan gaan. Maar ze kwamen niet."

Het is 8.30 als de vissers vertrekken. Ina: ,,Ik zei nog: 'Zouden jullie dat nou wel doen, met de boot? Het was licht, maar heel erg mistig. En koud, enorm koud. Ze lachten er nog om: 'Wij hebben het nooit koud.'"

Wat bezielt sportvissers om in kou, mist en regen de hengel uit te werpen? De sportvisser die zondag in de mist zijn vangst schoonmaakt bij De Punt in Vlissingen weet het wel. Hij wijst: 15 kilo wijting, een typische wintervis. ,,Bij goed weer had ik nu 4, hoogstens 5 kilo gevangen." Maar uitvaren bij dit weer is een heel ander verhaal, geeft hij aan. ,,Nu met de boot? Dat zou ik nooit doen."

Ina wacht. Het wordt 5 uur: niemand. De tijd verstrijkt, Ina durft niet weg te gaan. Ze heeft één telefoonnummer: dat van de zoon. Maar er wordt niet opgenomen. ,,Om tien uur 's avonds belde zijn vrouw. Ze vroeg of ze misschien bij mij waren. Ze had haar man al lang thuis verwacht. Je hoort nog van me, zei ze. Daarna is alles in gang gezet. Ze heeft 112 gebeld en uitgezocht waar het schip precies is uitgevaren. Dat is bij Neeltje Jans."

Later die avond belt de politie. Ina kan niet veel meer vertellen dan dat ze het drietal al een aantal jaren zo nu en dan een kamer verhuurt. Zondagmorgen komt de politie nog even langs om te vertellen dat de boot nog altijd niet gevonden is. Ina heeft alle hoop op een goede afloop dan wel verloren. ,,Ze waren al vanaf 10 uur 's morgens in dat koude water. Het kón gewoon niet goed aflopen."