De tweede Goese Lidl is open: ‘Hier kun je gemakkelijk anderhalve meter afstand houden’

Rutger en Marjelle willen dolgraag naar Rilland, maar zelfs daar is een huis nauwelijks meer te vinden

1 januari RILLAND - Op zestig vierkante meter wonen ze, in Utrecht, in een appartementje. Maar ze missen de rust en de natuur en denken die in Rilland te vinden. Maar daar is de woningmarkt haast net zo overspannen als in de Randstad. Zelfs overbieden helpt niet meer. Radeloos zijn Rutger Boxhoorn en Marjelle Boorsma. Nu zijn vrienden een woningzoekactie gestart.