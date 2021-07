‘De Strandvijfdaagse is zo mooi, ik wil hem wel 25 keer lopen’

CU Reimers­waal: ‘Niet fair dat wij extra lijden om Zeeuwse duurzaam­heids­doe­len te halen’

30 juni KRUININGEN - Er is geen enkele noodzaak om nieuwe windmolens of zonneparken te bouwen in Reimerswaal. Dat stelt de ChristenUnie. Als de gemeente dit tóch om Zeeuwse doelen te halen, mag daar wat tegenover staan. Zoals ruimere regels om te bouwen of medewerking aan de aanleg van een nieuwe, duurdere weg naar Yerseke.