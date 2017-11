De Soos in Kamperland is officieel geopend

De soos in Kamperland leidde de afgelopen jaren een beetje een kabbelend bestaan. Sinds begin dit jaar is er een nieuw bestuur en een nieuwe beheerder Naomi de Bruine heeft die laatste rol op zich genomen. Ze heeft al even kunnen warmdraaien. ,,Met carnaval zijn we begonnen en we hebben ook activiteiten gehad met Pasen. In de zomervakantie hebben we een disco georganiseerd en nu hebben we net Halloween achter de rug."