De Sint-Maartensbrug in Goes wiebelde een beetje, zwaardere vergrendeling moet dat oplossen

Beetje op en neer

De reden dat de brug het hele weekend openstond, terwijl er niet aan gewerkt werkt, ligt in het feit dat de oude vergrendeling al vóór het weekend was verwijderd. ,,Om deze reden is de brug vanaf vrijdag open blijven staan. In deze stand is hij wel vergrendeld. Een brug moet altijd in iedere stand veilig zijn.’’ De verwachting van de gemeente is dat de werkzaamheden maandagmiddag worden afgerond, waarna de brug weer toegankelijk zal zijn voor fietsers en voetgangers.