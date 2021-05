De pastorie is en blijft ook als theehuis een ontmoetingsplek

Wasserij in Goes belooft beterschap: ‘We ruimen nu elke dag de eventuele rommel op’

27 mei GOES - Wasserij CleanLease in Goes zegt het uitermate vervelend te vinden dat het uitvaartcentrum aan de overzijde van de straat overlast heeft gehad door onder meer rondvliegende zakken. ,,We hebben direct actie ondernomen’’, zegt unitmanager William Harte.