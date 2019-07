De Oude Haven in Colijnsplaat staat weer vol water

De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat er een dag eerder al 11.000 tot 12.000 kuub water in de Oude Haven was gepompt. ,,Dat was schoon water dat met een schip was aangevoerd vanuit de Biesbosch", aldus Jos Krijger van de gemeente Noord-Beveland. ,,Dat overpompen was rond half acht in de avond klaar en trok best veel bekijks."