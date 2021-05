De ontdekkingstocht start met de luchtmacht

Een groep van zestien kinderen zit de komende vier weken op zondag in de schoolbanken. Niet om te rekenen of voor extra taallessen, maar om te ontdekken wat ze allemaal kunnen. Want soms krijg je dat wat minder gemakkelijk mee van thuis. Deze zondag vertelt luitenant-kolonel Jan Jongstra over de luchtmacht. Hij legt uit dat hij nu bij het helikopter commando werkt, maar dat hij vroeger F16's repareerde. ,,Heeft u wel eens in een F16 gevlogen?”, wil een jongen weten. ,,Nee, maar dat had ik wel graag gewild”, legt Jongstra uit. ,,Wat zit er allemaal in die zakken?”, wil een ander weten en hij wijst op de pop in gevechtsuniform. ,,Alles wat hier op tafel ligt hoort in die zakken. Dat zijn alle spullen die je nodig hebt om een paar dagen te kunnen overleven.”