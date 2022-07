De oesterputten in Yerseke hebben de beste entourage om oesters te happen

Bevrij­dings­mu­se­um krijgt Schouwse vitrine

NIEUWDORP - Het was een hiaat in de collectie van het Bevrijdingsmuseum: het ontbreken van een ‘Schouwse hoek’. Die leegte is nu opgevuld: het oorlogsverleden van Schouwen-Duiveland wordt in een speciale vitrine belicht.

22 juli