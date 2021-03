De mannen van Festive durven weer evenementen te plannen: ‘Hopelijk keert het oude normaal terug’

Ze herinneren het zich nog als de dag van gisteren. Op donderdag waren Robert Waverijn, Sofyan Azzagari en Reza Geleedst druk bezig met de opbouw voor hun populaire evenement Thank Goes It's Friday, dat een dag later zou plaatsvinden. Natuurlijk, corona was zich al aan het verspreiden, maar de mannen van Festive dachten het feest in de Grote Kerk in Goes met allerlei voorzorgsmaatregelen nog door te kunnen laten gaan. Maar toen was daar die avond ineens een persconferentie van het kabinet. Er kon een streep door het evenement. ,,Ik stond bijna te janken’’, vertelt Robert. ,,We waren zo goed als klaar met opbouwen. Alles ging ineens zo snel in die periode. Op 29 februari hadden we nog een feest in Antwerpen gehad, toen was er bij wijze van spreken nog weinig aan de hand. In twee weken tijd veranderde de wereld compleet.’’