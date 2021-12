De lucht is er schoner en er werden huizen gebouwd: Kortgene is hot voor ‘schone luchtvluchters’

Schone luchtvluchters. Een officiële term zal het niet zijn, maar de luchtkwaliteit speelde voor verschillende bewoners van de nieuwbouwwijk in Kortgene een belangrijke rol in de keuze voor dit dorp. ,,Wij woonden in Ridderkerk", vertellen Lies en Anton Hill. ,,De longarts zei tegen mij: weet u wel dat u in één van de slechtste gebieden woont? Hij liet een kaartje zien.” Het zette het stel aan het denken. Is verhuizen een optie? De stap was groot, want Lies Hill is nog aan het werk. ,,Maar gelukkig zit mijn werk door heel Nederland en kon ik in Goes terecht.”