De liefde, daar gaat de nieuwste muurschildering van Goes over

GOES - Op de hoek van de Kersestraat en Bessestraat in Goes legt de Italiaanse kunstenaar Edoardo Trionfera de laatste hand aan zijn mural, die hij op de zijmuur van een flatje van Beveland Wonen spuit. Het is de nieuwste aanwinst in de toch al uitgebreide collectie muurschilderingen in de stad.