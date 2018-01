De Korenschoof in Kamperland in finale Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Arduin: 'Polder Wolphaartsdijk is prikkelarm'

30 januari WOLPHAARTSDIJK - Zorginstelling Arduin verdedigt in een brief aan bewoners haar keuze om een behandel- en observatiecentrum te bouwen in Wolphaartsdijk. Volgens Arduin ligt de plek 'centraal' en is die 'prikkelarm' voor cliënten die er komen te wonen.